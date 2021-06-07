تجدد الاحتجاجات في لبنان

تجددت الأعمال الاحتجاجية في بيروت وصيدا وطرابلس وعدد من المناطق اللبنانية الأخرى بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بمحاسبة الفاسدين.

وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إلى أن عشرات اللبنانيين تجمعوا وسط بيروت للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وتحسين الأوضاع المعيشية في حين عمد محتجون آخرون الى قطع الطريق عند تقاطع فردان “عائشة بكار وطريق قصقص” بيروت وساحة الشهداء بالإطارات المشتعلة والحاويات داعين إلى مواصلة الاعتصامات والأعمال الاحتجاجية.

بدورها أفادت غرفة التحكم المروري بأن بعض المحتجين قطعوا الطريق وعرقلوا السير عند طلعة مشروع القبة في طرابلس بينما أغلق محتجون جانباً من تقاطع إيليا في صيدا وأضرموا النار بحاويات النفايات بعد أن قلبوها بمنتصف الطريق احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.