برلماني تركي: أردوغان مجرم بحق شعوب المنطقة ويجب محاسبته

أكد عضو البرلمان التركي عن حزب العمال أحمد شيك أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان مجرم ويجب محاسبته على إجرامه بحق الشعب التركي وكل شعوب المنطقة.

وقال شيك خلال كلمة له في ساحة قاضي كوي باسطنبول: “سيأتي اليوم الذي سيسقط فيه أردوغان من السلطة وسنحاكمه على كل ما فعله ضد الشعب التركي وكل شعوب المنطقة وخاصة الشعب السوري من خلال دعمه للتنظيمات الإرهابية” مشيراً إلى اعترافات وإقرارات متزعم إحدى عصابات المافيا المرتبطة بنظام أردوغان التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك ارتكاب أردوغان الكثير من الجرائم المختلفة بحق الشعب التركي وكل شعوب المنطقة.

وأضاف شيك: هذا المتزعم أكد أن أردوغان والعديد من وزرائه والمقربين قاموا بتزويد التنظيمات الإرهابية في سورية ولاسيما تنظيم «جبهة النصرة» بالأسلحة والأموال كما قاموا بتهريب المخدرات فضلاً عن إدلائه بالكثير من التفاصيل عن عمليات اغتيال غامضة ضد بعض المعارضين السياسيين والتهريب والسطو والسرقة والفساد بكل أشكاله ودون أن تحرك الدولة ساكناً للتحقيق بهذه الأمور.

في الأثناء سارعت النيابة العامة التابعة لنظام أردوغان في اسطنبول إلى فتح تحقيق عاجل ضد شيك بعد وصفه النظام التركي بـ “الإجرامي” ومن المتوقع أن يحال الموضوع بأسرع ما يمكن إلى البرلمان لرفع الحصانة عنه ومحاكمته وهو الأسلوب الذي دأب نظام أردوغان على استخدامه لقمع كل من يثبت تورط الأخير ونظامه بدعم الإرهاب والفساد.

وأكد زعيم المافيا التركي سادات بكر في مقاطع فيديو نشرها مؤخراً تورط النظام التركي والحلقة المقربة منه ولاسيما زوج ابنة شقيق أردوغان بإرسال السلاح إلى تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في سورية إضافة إلى فسادهم المستشري وتورطهم في جرائم خطيرة بما فيها القتل وتجارة المخدرات.

«سانا»