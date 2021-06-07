ظريف: واشنطن لم تتخل عن استخدام الإرهاب الاقتصادي وسيلة ضغط

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الإدارة الأمريكية لم تتخل عن سياساتها السابقة باستخدام الإرهاب الاقتصادي وسيلة ضغط للمساومة مع إيران مجدداً التأكيد على التزام بلاده بالاتفاق النووي.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر رداً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته مستعدين للتخلي عن سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها الرئيس السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو والتوقف عن استخدام الإرهاب الاقتصادي كوسيلة ضغط للمساومة، مشدداً على أن بلاده ملتزمة بالاتفاق النووي وأنه حان الوقت لتغيير هذا المسار.

وكان ظريف دعا الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي للعودة إلى التزاماتها بالاتفاق النووي والتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية ورقة تفاوضية.

ومنذ آذار الماضي بدأت إيران ومجموعة 4 زائد 1 مفاوضات جديدة بغية إحياء الاتفاق النووي حيث استمرت الجولة الخامسة منها حتى الثاني من حزيران الجاري وتقرر أن تعود الوفود المفاوضة إلى عواصمها للتشاور على أن يتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم.

«سانا»