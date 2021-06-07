هبوط اضطراري لطائرة نائب الرئيس الأمريكي في أول رحلة خارجية لها

اضطرت طائرة تقل نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي تقوم بأول رحلة خارجية لها تقودها أولا إلى غواتيمالا للعودة والهبوط في واشنطن بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب ما قيل إنه عطل فني.

ونقلت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية عن سيمون ساندرز المتحدثة باسم هاريس قولها إن العطل سببه مسألة فنية ولم تكن هناك مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة.

وهبطت الطائرة المعروفة باسم «اير فورس تو» في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن.

وذكر صحفي كان على متن الطائرة أنه سمع صوتا غير عادي عند إقلاع الطائرة لكنه أشار إلى أن الهبوط كان طبيعياً.

ومن المقرر أن تقوم هاريس خلال أول رحلة خارجية لها بزيارة غواتيمالا والمكسيك.

«سانا»