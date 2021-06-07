دوليسياسة

موسكو: علينا التصرف بواقعية مع العقوبات

"سبوتنيك"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، أن العقوبات ضد بلاده أبديّة ويجب على موسكو التصرف بواقعية، مشيراً إلى أن جميع العقوبات غير مشروعة وتم فرضها في ظل حقائق هشة.

وقال بانكين خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: كانت العقوبات موجودة دائماً وستظل إلى الأبد.. لنكن واقعيين لقد تم بالفعل تجسيد العقوبات في العديد من القوانين التشريعية والتنظيمية لكل من الولايات المتحدة والدول الأخرى وسيكون من المستحيل حذف هذه التشريعات من برلمانات الدول. ورأى بانكين أن الغرض من العقوبات الغربية ضد روسيا هو الرغبة في إضعاف وحدة الشعب الروسي وتهميش البلاد على الساحة الدولية.

 

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