الأمن الروسي يعتقل عميلاً أوكرانياً

"سبوتنيك"

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، الكشف عن عميل للاستخبارات الأوكرانية قام لفترة طويلة بتقديم “مساعدة استشارية” للأمن الأوكراني بغرض الإضرار بأمن روسيا.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: نتيجة إجراءات البحث العملياتية التي تم تنفيذها، أوقفت هيئة الأمن الفدرالية الروسية الأنشطة التجسسية التخريبية التي قام بها المواطن الأوكراني أوليكسي سيمينياكا لمصلحة الأجهزة المختصة الأوكرانية، مضيفاً: ثبت أن عناصر مكتب مكافحة التجسس في الاستخبارات الأوكرانية كانوا يقومون بتنسيق عمل العميل لفترة طويلة.

وأشار البيان إلى مصادرة أجهزة إلكترونية تخص المواطن الأوكراني تضم رسائل من عناصر الأمن الأوكراني تتضمن اقتراحات بتقديم المساعدة إليهم في حل مسائل العمل تهدف إلى الإضرار بأمن مصالح روسيا.

وقد أكد العميل حقيقة التعامل لفترة طويلة مع ممثلي الأمن الأوكراني، وتقديم مساعدات استشارية إليهم.