الحرارة حول معدلاتها

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، حسب مديرية الأرصاد الجوية.

ويطرأ ارتفاع آخر غداً على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام: