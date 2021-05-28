توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور إثر جنوح ناقلة نفط

توقفت حركة الملاحة اليوم في مضيق البوسفور بسبب جنوح ناقلة نفط إثر حادث أدى لفقدان السيطرة عليها.

وذكرت وسائل إعلام تركية انه بسبب عطل في التحكم والتوجيه بدأت ناقلة محملة بالنفط بالانجراف نحو الساحل لتقف عند مسافة 300 متر منه فيما وصلت قاطرات خفر السواحل إلى مكان الحادث ومنعت حركة المرور على مضيق البوسفور في كلا الاتجاهين من دون تقديم تفاصيل إضافية.

يشار إلى أن مضيق البوسفور يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة ويقسم مدينة اسطنبول التركية إلى قسمين أوروبي وآسيوي ويبلغ طوله 30 كيلومتراً ويتراوح عرضه بين 550 متراً و3000 متر.

«سانا»