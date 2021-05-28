شويغو: روسيا وأرمينيا تعززان التعاون العسكري وتعمقان شراكتهما

أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بواقع التعاون العسكري بين روسيا وأرمينيا الذي يتطور بنجاح كبير.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن شويغو قوله خلال اجتماع في موسكو اليوم مع نظيره الأرميني فاغارشاك هاروتيونيان: إن “موسكو ويريفان تعززان التعاون العسكري بينهما على أساس ثنائي وضمن صيغ دولية متعددة الأطراف في مقدمتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي”.

ولفت شويغو إلى التطبيق الناجح للاتفاقية الخاصة بتشكيل مجموعة قوات مشتركة ومنظومة مشتركة للدفاع الجوي في منطقة القوقاز للأمن الجماعي، مشيراً إلى أن وجود القاعدة العسكرية الروسية رقم 102 في أراضي أرمينيا يشكل عاملاً مهماً لضمان الأمن الإقليمي ويمثل مؤشراً على المستوى المرتفع للتعاون الثنائي بين الدولتين.

وأوضح شويغو أن العلاقات بين البلدين لا تزال على مستوى مرتفع جداً وهما يواصلان تطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية.

سانا