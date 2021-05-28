الأمن الروسي يقبض على خلية إرهابية

ألقى الأمن الروسي القبض على أفراد خلية إرهابية في مدينة ساراتوف جنوب غرب روسيا على ارتباط بجماعة متطرفة داخل أوكرانيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن هيئة الأمن الفيدرالية الروسية قولها في بيان اليوم إنه “بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيقات تمكنت قوات الأمن من إحباط أنشطة جماعة شبابية متطرفة منسقة من داخل أوكرانيا لأنصار إيديولوجية عمليات القتل الجماعية إم كا أو” مشيراً إلى أن العمليات “أسفرت عن احتجاز 14 من عناصر هذه الجماعة في مدينة ساراتوف”.

ولفت البيان إلى أن هذه العمليات أسفرت أيضاً عن مصادرة مواد كانت بحوزة الخلية تتضمن مواد دعائية كثيرة لها طابع متطرف وأسلحة بيضاء ووسائل اتصال تتضمن تعليمات لتصنيع أجهزة متفجرة يدوية الصنع وأسلحة نارية إضافة إلى مراسلات مع مؤلف إيديولوجية الجماعة الناشط في أوكرانيا بشأن التحضير لعمليات عنف.

سانا