ماليزيا تعيد فرض إغلاق كامل بسبب ازدياد إصابات كورونا

أعلنت ماليزيا اليوم فرض إغلاق كامل على مستوى البلاد اعتباراً من بداية الشهر القادم بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته شديدة العدوى.

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين قوله في بيان: في ضوء الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات اليومية الذي أظهر اتجاهاً تصاعدياً على نحو كبير أصبحت قدرة المستشفيات في أنحاء البلاد محدودة لمعالجة مرضى فيروس كورونا”.

وأضاف: إن “الإغلاق الأشد صرامة سيبدأ اعتباراً من الأول من الشهر القادم وحتى الـ 14 منه وسيطبق على صعيد كل الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية باستثناء الخدمات الضرورية”، مشدداً على أهمية الإغلاق بسبب السلالات المتحورة من فيروس كورونا مع ارتفاع معدلات الإصابة.