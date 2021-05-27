منتخبنا الأول يواصل استعداده لاستكمال تصفيات آسيا

تدريبات مكثفة يجريها منتخب سورية لكرة القدم خلال معسكره التدريبي الحالي في دبي استعداداً لاستكمال التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

ووفقاً لاتحاد كرة القدم فقد التحق بمعسكر المنتخب كل من اللاعبين عمرو ميداني وأياز عثمان وسيمون أمين وعمر السومة ومحلل الأداء حلمي كشو بينما تعرض اللاعب أحمد الصالح للإصابة خلال التمرينات وبات من الصعب أن يعول المنتخب على خدماته في المباريات القادمة أمام منتخبات المالديف وغوام والصين خلال استكمال التصفيات ليتم استبعاده من القائمة النهائية المستدعاة للتصفيات.

وكان الصالح تعرض للإصابة نفسها بالفترة الماضية مع فريقه العربي الكويتي وأشارت التقارير بعد الفحوصات التي أجراها اللاعب إلى أن لديه أذية في القرن الخلفي للغضروف الوحشي في الركبة اليمنى لعواقب عملية تنظير سابقة.

وتضم القائمة النهائية للتصفيات التي أعلنها التونسي نبيل معلول مدرب منتخبنا اللاعبين:

إبراهيم عالمة وطه موسى وأحمد مدنية وخالد ابراهيم وحسين جويد ومؤمن ناجي وثائر كروما وماهر دعبول وأسامة أومري ومحمود المواس ويوسف الحموي ويوسف محمد وسيمون أمين وأحمد الأشقر ومحمد الحلاق وعبد الرحمن بركات ومؤيد العجان وعمرو ميداني وعبد الرزاق محمد وكامل حميشة ومحمد المرمور وعلاء الدين الدالي وعمر السومة وخالد كردغلي وفارس أرناؤوط ومحمد عنز وإياز عثمان ومحمد ريحانية ومارديك مارديكيان.

وكانت بعثة منتخبنا وصلت إلى دبي في العشرين من الشهر الحالي لإقامة معسكر خارجي مغلق يمتد حتى الثلاثين من الشهر الحالي قبل التوجه إلى الصين لاستكمال مباريات التصفيات مطلع الشهر القادم أمام منتخبات المالديف وغوام والصين علماً أن منتخبنا لديه خمس عشرة نقطة برصيده في التصفيات حصدها من خمسة انتصارات على الفلبين 5-2 وعلى المالديف 2-1 وعلى غوام 4-صفر وعلى الصين 2-1 وعلى الفلبين مرة ثانية 2-1.

سانا