منتخبنا لكرة السلة يواصل تحضيراته للنافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية

يواصل منتخب سورية لكرة السلة معسكره الخارجي المقام في مدينة كازان الروسية استعداداً للنافذة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة للنهائيات الآسيوية التي ستقام في الأردن في الثاني عشر من الشهر القادم.

وتيرة التحضيرات ارتفعت مع اقتراب موعد النافذة الثالثة من خلال التمارين المكثفة الخاصة بالجمل التكتيكية وخطط اللعب الهجومي والدفاعي إضافة إلى تمارين اللياقة البدنية التي تقام على رمال نهر فولغا الذي يخترق المدينة.

ولعب منتخبنا مباراتين وديتين مع فريق فولغا فخسر الأولى بنتيجة 106-97 نقطة وفاز في الثانية بنتيجة 64-111 نقطة بعد تدارك سلبيات اللقاء الأول.

وانضم للمنتخب مؤخراً وفق مدير المنتخب طريف قوطرش اللاعب رامي مرجانة إضافة إلى اللاعب كميل جنبلاط بعد حصوله رسمياً على موافقة الاتحاد الدولي لمشاركته مع منتخب سورية باعتباره من أب سوري وهو من مواليد لواء اسكندرون السليب 1994 ويبلغ طوله 211 سم ووزنه 113 كغ.

وبدأ اللاعب جنبلاط اللعب في نادي فنربخشة التركي بعمر 10 سنوات ولعب عامي 2019-2020 مع فريق من ليتوانيا كما لعب في تركيا عام 2021 إضافة إلى الأمريكي دوغلاس هيرينغ كلاعب مجنس وهو من مواليد 1987 نيويورك وطوله 191 سم ووزنه 92 كغ وهو صانع ألعاب لعب مع عدة أندية في أميركا والصين.

وحسب اللاعب جميل صدير فإن المعنويات عالية جداً لكسب الرهان في الثاني عشر من الشهر القادم مؤكداً أن الفوز على السعودية وقطر والتأهل للنهائيات الآسيوية هو هدفنا الذي نسعى لتحقيقه بكل إمكاناتنا لنرسم البسمة على وجوه محبي كرة السلة السورية لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه وزملاءه قادرون على ذلك لأن الذي يستطيع الفوز على المنتخب الإيراني القوي لن يكون أمامه أي عائق ولاسيما أن الفوز سيمنحنا تأشيرة الدخول إلى العاصمة الإندونيسية التي ستقام بها النهائيات.

يشار إلى أن المنتخب سيواصل معسكره في كازان وينتقل بعد ثلاثة أيام إلى موسكو للعب مباراتين وديتين على الأقل ومن ثم يتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان لخوض النافذة الثالثة سيلتقي خلالها مع منتخب السعودية يوم الثاني عشر من الشهر القادم فيما يلتقي مع نظيره القطري في الرابع عشر من الشهر ذاته.

«سانا»