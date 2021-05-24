رياضيو دير الزور: سننتخب لاستكمال بناء سورية القوية الشامخة

ديرالزور – مالك الجاسم

أكد رياضيو دير الزور أن المشاركة في الاستحقاق الرئاسي في السادس والعشرين من شهر أيار الحالي هو تأكيد على سيادة سورية واستقلالية قرارها ، وهذا يتمثل بالمشاركة من الجميع في اتخاذ القرار بعيداً عن التدخلات الخارجية ، ويعد الاستحقاق نصراً جديداً للشعب السوري. البطلة رشا الشيخ أكدت أن الاستحقاق الرئاسي يأتي تتويجاً لانتصارات جيشنا على الإرهاب ، وهو محطة مهمة في تاريخ سورية نحو إرساء الاستقرار بعد سنوات الحرب الطويلة على بلدنا، وسوف نشارك في هذا الاستحقاق لأنه يعد واجباً على كل سوري.

من جانبه أكد هاني مرهج مدرب منتخبنا الوطني لألعاب القوى أنه في السادس والعشرين من شهر أيار الجاري سوف نتوجه لصناديق الاقتراع لنقول كلمتنا ، و المشاركة في الانتخابات واجبة على كل مواطن وهذا يعد نصراً جديداً لسورية ، يضاف إلى سجل الانتصارات الكثيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية .

كما أكد مؤيد النجرس رئيس لجنة تنفيذية سابق أن سورية تعيش اليوم فرحة النصر من خلال الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات الرئاسية ، وهذا تأكيد لسيادتنا الوطنية ، وإن ممارسة الحق بالتصويت واجب يحتم علينا المشاركة الفاعلة في هذا اليوم الوطني المقرر في السادس والعشرين من الشهر الحالي ، وهي مناسبة للمشاركة بالعمل الحقيقي، والتطلع لغد أفضل لاستكمال بناء سورية القوية الشامخة بقيادتها و جيشها وشعبها .