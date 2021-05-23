تواصل الفعاليات الشعبية والوطنية الداعمة للانتخابات الرئاسية في درعا

درعا - عمار الصبح

تواصلت في محافظة درعا الفعاليات الشعبية والأهلية والتجمعات الوطنية الداعمة للاستحقاق الدستوري وتأكيداً على أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية، حيث أكد المشاركون فيها أن مشاركتهم واجب وطني لقوة سورية والحفاظ على وحدتها وسيادتها وتحصينها في مواجهة قوى الإرهاب.

وشهدت العديد من مدن وقرى المحافظة تجمعات وخيمات وطنية عبر المشاركون فيها عن عزمهم المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات رئاسة الجمهورية بما تمثله هذه الانتخابات من قوة الدولة السورية ومتانة مؤسساتها، مؤكدين أن المشاركة الفاعلة واجب وطني للحفاظ على سورية قوية ومستقلة بقرارها السيادي وهي عنوان مرحلة جديدة لمستقبل سورية وعودتها أقوى مما كانت عليه.

وأقامت جامعة قاسيون الخاصة تجمعاً وطنياً للكوادر التدريسية والطلابية التي أكدت أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يعد انتصاراً جديداً لسورية يضاف إلى انتصارات الجيش العربي السوري مشيرين إلى أن التوجه إلى صناديق الاقتراع حق وواجب لإفشال كل المؤامرات التي تستهدف سورية.

وبيّنت الكوادر التدريسية والطلابية أن الاستحقاق الوطني هو انتصار سياسي للشعب السوري الذي سيقول كلمته في صناديق الاقتراع لافتين إلى أن المشاركة في الانتخابات خير دليل على القرار السوري المستقل.

من جهته أقام فرع درعا لاتحاد شبيبة الثورة حفلاً فنياً منوعاً في صالة المركز الثقافي بمدينة درعا دعماً للانتخابات الرئاسية.

وأكدت الكلمات التي ألقيت في الحفل أهمية المشاركة في الانتخابات ليقول السوريون كلمتهم باختيار المرشح الكفء لقيادة سورية.

وشددت الكلمات على أن المشاركة واجب على كل سوري وأن كل محاولات التأثير على قرار أبناء سورية في المشاركة باءت بالفشل وانتخابات الخارج التي جرت وسط إقبال كبير أكبر دليل.

وقدمت في الحفل فقرات غنائية ومسرحية وعروض فنون شعبية من تراث حوران بمشاركة فرق فرع الاتحاد في المحافظة والروابط الشبيبية التابعة له.