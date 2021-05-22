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العدوان السعودي يرتكب 108 خروقات جديدة بالحديدة اليمنية

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وارتكبت 108 خروقات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أنه من بين الخروقات تحليق طيران تجسسي في أجواء الفازة والجبلية والدريهمي والجاح و15 خرقاً بقصف مدفعي و80 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 الى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم هذا الاتفاق.

«سانا»

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