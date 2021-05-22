تجمع حاشد في باريس للتضامن مع الشعب الفلسطيني

تجمع آلاف الأشخاص اليوم في ساحة الجمهورية وسط العاصمة الفرنسية باريس للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والقدس المحتلة.

وشارك في التجمع أبناء الجاليات العربية والفلسطينية وعدد من السياسيين والناشطين في الأحزاب الاشتراكية الفرنسية حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية والصور التي تظهر وحشية كيان الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني.

وردد المتظاهرون شعارات «إسرائيل قاتلة» و«الحرية لفلسطين» مطالبين بمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني والتي تندرج في إطار الجرائم ضد الإنسانية.

ودفعت الشرطة الفرنسية تعزيزات إلى محيط التجمع بعدما كانت قد قمعت تجمعاً مماثلاً يوم السبت الماضي باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

«سانا»