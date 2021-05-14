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غرق طفلين في ساقية للري بمدينة حمص

غرق طفلان في ساقية ري بالقرب من دوار المكاتب في منطقة المطاحن بمدينة حمص.

وأفاد العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص خلال تصريح لمراسل «سانا» إن غرفة عمليات الفرع تلقت نداء استغاثة حول غرق طفلين أثناء قيامهما باللعب قرب ساقة للري وعلى الفور توجه عناصر الفرع إلى المكان وتمكنوا بالتعاون مع فوج الإطفاء من انتشال جثمان أحدهما وهي طفلة ولا يزال البحث جارياً عن الطفل الآخر.

وفي سياق متصل بين عاقل أن عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع فوج الإطفاء والدفاع المدني اللبناني تمكنوا أيضاً من انتشال جثمان رجل في العقد الرابع من العمر بعد غرقه في سد زيتا على الحدود اللبنانية السورية بمنطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

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