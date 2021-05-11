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استمرار عمل المخابز وصالات السورية للتجارة خلال العيد

أعلنت المؤسسة السورية للمخابز عن استمرار عمل المخابز التابعة لها في جميع المحافظات خلال عيد الفطر.

وبيّن مدير عام المؤسسة زياد هزاع في تصريح لـ سانا أن عمل المخابز سيكون وفق نظام “المناوبة” محدداً بجدول يوضح اسم وعنوان المخبز المناوب في كل محافظة وسيتم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وصفحتها الرسمية على “الفيسبوك” مشيراً إلى حرص المؤسسة على توفير مادة الخبز للمواطنين بشكل يومي في جميع المناطق.

وفي سياق مشابه أعلنت المؤسسة السورية للتجارة استمرار عمل المجمعات والصالات ومنافذ البيع التابعة لها في جميع المحافظات خلال فترة عيد الفطر.

وأوضح مدير عام المؤسسة أحمد نجم في تصريح لـ سانا أن عمل الصالات سيكون “مناوبة” وفق جدول يوضح اسم وعنوان المجمع أو الصالة أو منفذ البيع المناوب في كل محافظة وسيتم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وصفحة المؤسسة الرسمية على “الفيسبوك”.

وأشار نجم إلى أن استمرار عمل المجمعات والصالات ومنافذ البيع يأتي في إطار السعي لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من مختلف المواد والسلع، مؤكداً توافر تشكيلة واسعة فيها من السلع الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات الأسرة والخضار والفواكه بأسعار مدروسة ومناسبة.

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