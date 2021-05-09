مجلس الشورى اليمني يدين الإرهاب الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

أدان مجلس الشورى اليمني الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، منتقداً صمت المجتمع الدولي حيال الإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأوضح المجلس في بيان اليوم أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني انتهاك فاضح للمواثيق الدولية وتجري وسط “صمت دولي مخز” .

كما أدان المجلس مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامي إلى تهجير الفلسطينيين من منازلهم في القدس المحتلة في إطار مخططاته العدوانية لتهويد مدينة القدس واستمراراً لسياسة التهجير القسري بحق الفلسطينيين.

ودعا المجلس الأمتين العربية والإسلامية ودول العالم للتحرك بشكل فوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين ونصرة قضيتهم.

وتتعرض القدس المحتلة لحملة تهويد كبيرة خلال الأيام الماضية في محاولة لإفراغها من الوجود الفلسطيني، حيث أصيب خلال اليومين الماضيين أكثر من 300 فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود.