وقفة تضامنية شمال لبنان دعماً لانتفاضة الشعب الفلسطيني

نظمت فصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية والأحزاب في طرابلس بشمال لبنان اليوم وقفة تضامنية في مخيم البداوي دعماً لانتفاضة القدس المحتلة ضد العدو الإسرائيلي.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان فتحي أبو علي باسم أن انتفاضة الشعب الفلسطيني في القدس تأتي في سياق مجابهة المقدسيين للمخططات التهويدية الإسرائيلية الساعية إلى تغيير الوضع الراهن في المدينة.

بدوره، الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال سعيد شعبان أشار إلى أن ما يجري في القدس هو استهداف للمقدسيين لإجبارهم على مغادرة منازلهم وبيوتهم، لكنهم بكل إصرار وتصميم مستمرون في الدفاع عن مدينتهم مؤكداً وقوف كل المناضلين والوطنيين وأحرار العالم مع القضية الفلسطينية.

«سانا»