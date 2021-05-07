تسرب السرافيس في القنيطرة يحتاج إلى حلول ..!

تشرين- منال الشرع

يعاني أهالي محافظة القنيطرة من أزمة مواصلات خانقة يعزوها الكثيرون إلى تسرب الكثير من وسائط النقل العاملة على خطوط المحافظة من دون وجود أي حلول ملموسة من قبل المعنيين في النقل لحل تلك المشكلة.

شكاوى عديدة وردت صحيفة “تشرين” من عدد من المواطنين يشكون فيها تردي واقع المواصلات في المحافظة، المواطن فادي من أبناء محافظة القنيطرة يقول في شكواه: أصبحت أزمة المواصلات هاجساً وكابوساً يومياً لسكان المحافظة ، حيث علينا الانتظار طويلاً للحصول على وسيلة نقل أو الاستيقاظ قبل ساعات حتى تأتينا فرصة للوصول الى أعمالنا ومشاغلنا من دون تأخير، مضيفاً جميع خطوط المحافظة من دون استثناء تعاني نقصاً في عدد وسائط النقل العاملة على الرغم من وجود عدد كافٍ منها لتخديم المواطنين ولكن على ما يبدو أن لا حلّ موجوداً لدى المعنيين في المحافظة لقمع تسرب السرافيس عن خطوطها.

“تشرين” تواصلت مع فرج صقر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة القنيطرة والذي لم ينكر في معرض رده على الشكاوى حصول بعض الاختناقات في عدد من خطوط المحافظة ولاسيما خلال أوقات الذروة ، مضيفاً: يتم يومياً إرسال3 باصات نقل داخلي تابعة لمجلس مدينة القنيطرة من أصل 8 باصات لحل المشكلة إلى مركز انطلاق كراج السومرية وأن عدد السرافيس ضمن الخط من القنيطرة إلى كراج السومرية 91 سرفيساً

وأضاف صقر: سنعمل على تدارك هذا الموضوع وتسيير أكبر عدد ممكن من السرافيس لتخديم المواطنين.