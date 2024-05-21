بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.. نشاطات ثقافية وبيئية وترفيهية في متحف درعا الوطني

درعا – وليد الزعبي:

تزامناً مع مناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وبالتنسيق مع المديرية العامة للآثار والمتاحف / دائرة آثار درعا، يقوم المتحف الوطني في درعا بالتعاون مع فريق متطوعي مئة كاتب وكاتب في درعا وتحت عنوان “الموروث الثقافي في درعا”، بعدد من النشاطات الثقافية الترفيهية في حديقة المتحف وقاعات المحاضرات الرئيسة ضمنه.

وأشار أمين متحف درعا وائل كيوان، إلى أن الفعاليات التي بدأت يوم أمس تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتضمن يوماً بيئياً لتنظيف حديقة المتحف، ويوم زيارات لحديقة المتحف لإطلاع الأطفال على المقتنيات الأثرية المتواجدة فيها، وهي عبارة عن أعمدة وتيجان و”رانات” وعدد من التماثيل الحيوانية والشواهد الحجرية، مع عرض لصور تعرّف بالمواقع الأثرية المهمة الموجودة في المحافظة، منها معبد تل المتاعية وقصر زين العابدين ومدرج درعا وسرير بنت الملك في بصرى وكنيسة مار جورجيوس وكنيسة مار إلياس وطاحونة المزيريب، التي تعود إلى حقب تاريخية مختلفة، تؤشر إلى تعاقب الحضارات العريقة على منطقتنا، وكذلك زراعة الوردة الشامية ضمن حديقة المتحف بالتعاون مع مديرية الزراعة، بالإضافة لعقد ندوة حول أهمية دور المجتمع المحلي في حماية المواقع الأثرية والإرث الثقافي من التعدّيات التي يقوم بها ضعاف النفوس بهدف المتاجرة بالقطع الأثرية والتربح غير المشروع من ورائها.

وبيّن كيوان أن إحياء مثل هذه الفعاليات يسلط الضوء على دور المتاحف في المجتمع وأهمية تثبيت الهوية الوطنية، من خلال رفد الأجيال القادمة بمعلومات وشواهد على العصور التاريخية القديمة، والإرث الحضاري لبلادنا، ورفع المستوى الفكري والثقافي لهذه الأجيال.

وذكر محمد الديري أحد إداريي فريق مئة كاتب وكاتب في درعا، أن النشاط يكتسب أهمية كبيرة بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، ويشارك المتطوعون من الفريق بمساهمات مع قطاع الآثار والمتاحف في إحياء هذه المناسبة، لما لذلك من دور وثقافي ترفيهي وبيئي.