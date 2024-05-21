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الجلاء يلتقي الوحدة في المباراة الرابعة لـ«فاينال» سلة المحترفين

دمشق- معين الكفيري:

يواجه فريق الجلاء ضيفه الوحدة في صالة الجلاء بحلب عند الساعة السابعة من مساء اليوم ضمن اللقاء الرابع من سلسلة المريع الذهبي لدوري كرة السلة للمحترفين، ومن المتوقع أن يكون اللقاء لاهباً ومثيراً، ويسعى الفريقان للخروج بنتيجة إيجابية ترضي عشاقهما.
ويعدّ هذا اللقاء بمنزلة الفرصة الأخيرة لأصحاب الأرض الذين يدخلون اللقاء تحت شعار الفوز لمعادلة السلسة والذهاب للقاء خامس وفاصل.
الجلاء الذي سيلعب متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور وهذا من شأنه أن ينعكس سلباً على لاعبي الوحدة، وسيدخل الجلاء اللقاء بطموح الفوز واللعب بقوة وتركيز عاليين، ووضع حدٍّ لمفاتيح القوة عند لاعبي الوحدة.
ويعول مدربه عبود شكور على جاهزية لاعبيه وفي مقدمتهم المخضرم رامي مرجانة إضافة لعملاقه الأجنبي السنغالي مامادو.
على حين فريق الوحدة يدخل اللقاء و في جعبته فوزان وخسارة ويسعى لاعبوه لخطف نقاط اللقاء والتأهل مباشرة للنهائي بقيادة مدربه االبناني مروان خليل الذي سيزج بكل أوراقه الرابحة لخطف بطاقة العبور ويعول على مجموعة من اللاعبين المحليين وفي مقدمتهم العربشة و العش والحموي إضافة للأمريكي دونتي.
لذلك سيكون اللقاء مثيراً منذ البداية، والفريقان يعرفان بعضهما جيداً وتبقى القراءة الذكية والسريعة لمدربي الفريقين للفوز وحسم نتيجة اللقاء وفيما تكاد أن تكون الكفتان متساويتين مع الإشارة إلى الدور الذي سيلعبه الجمهور وهذا سيعزز من سخونة المباراة .
والتقى الفريقان ضمن سلسلة الفاينال فور لسلة المحترفين ثلاث مرات، فاز الوحدة في اللقاء الأول والثاني بدمشق ١٠٦-١٠٤ و٩١-٧٣ نقطة بينما تمكن فريق الجلاء من الفوز في اللقاء الثالث بحلب بنتيجة ٧٤-٦٦ نقطة.

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