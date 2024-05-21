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سرقت منزلها واتهمت جارتيها إبعاداً الشبهات..!

دمشق- تشرين

ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة المحطة في حماة بتعرض منزله للسرقة من مجهولين وسرقة مصاغ ذهبي ومبالغ أجنبية مختلفة عائدة لشقيقه المقيم خارج القطر وهي: / 40.000 /  دولار أمريكي- / ٥١٧ / ريالاً سعودياُ- / ٥٥ / درهماً إماراتياً- / ٥ / أونصات ذهبية عيار ٢٤ قيراط، تزن كل واحدة منها /٣١ /غرام ـ ثلاث أساور).
وحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم، فقد حصرت زوجة المدعي شبهتها بجارتيها في البناء المدعوتين (ب . د) و(غ . ض).
ومن خلال التحري وجمع المعلومات بالتنسيق مع فرع الأمن الجنائي في حماة والتحقيق مع المشتبه بهما، أنكرتا ما نسب إليهما، وأكدتا قيام زوجة المدعي بصرف مبالغ مالية كبيرة وشراء منظومة طاقة شمسية وقطعة أرض وألبسة وأدوات متنوعة، فتم حصر الشبهة بزوجة المدعي المدعوة (هويدا . ح) وإلقاء القبض عليها، وبالتحقيق معهما ومواجهتها بالأدلة اعترفت بإقدامها على سرقة المصاغ الذهبي والمبالغ المذكورة العائدة لشقيق زوجها كونها علمت بقرب عودته إلى القطر، وأنها قامت باتهام جارتيها لإبعاد الشبهة عنها، وصرف قسم من المبلغ المسروق على شراء قطعة أرض ومنظومة طاقة شمسية، وإخفاء باقي المسروقات داخل المنزل من دون علم زوجها، وبدلالتها تم استرداد المصاغ الذهبي كاملاً ومعظم المبالغ المالية المسروقة والتحرز عليها أصولاً.
وبالتحقيق مع المدعي (أحمد. ا) أكد عدم اشتراكه مع زوجته بالسرقة واعترف بإقدامه على التعامل بغير الليرة السورية.
تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص.

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