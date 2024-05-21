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اتحاد الملاكمة يحضر منتخباً جديداً للاستحقاقات المقبلة… والإمكانات ضعيفة

تشرين – حاتم شحادة:
كشف رئيس اتحاد الملاكمة كامل شبيب في تصريح لـ” تشرين” أن الاتحاد سيستدعي منتخباً جديداً مؤلفاً من أسماء شابة للاستعداد للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها دورة كازان الدولية في روسيا الشهر المقبل.
وعدّ شبيب أن الحاجة باتت ملحة للتجديد لابتعاد أسماء الخبرة عن مستواها المعهود.
ولفت شبيب إلى أنّ مصير مشاركتنا في بطولة العالم بتايلاند المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس لا يزال غامضاً حتى هذه اللحظة لاعتذار عدد من الملاكمين عن المشاركة بسبب ضعف التحضير للبطولة، لافتاً إلى أن الاتحاد يعاني من مسألة نقص الإمكانات في موضوع التحضير للبطولات.
كما لفت شبيب إلى مشاركة منتخب ناشئي الملاكمة في دورة ساخا الدولية بروسيا الشهر المقبل، مؤكداً أهمية المشاركة في هذه البطولة من ناحية اكتساب اللاعبين الخبرة الدولية والاحتكاك مع مدارس قوية في الملاكمة.
أما عن سبب عدم مشاركتنا في بطولة آسيا تحت 21 عاماً في أوزبكستان والتي أقيمت مؤخراً فأشار شبيب إلى أن ذلك يعود لعدم الموافقة على المشاركة بمنتخب كامل في جميع الأوزان ليفضل عدم المشاركة.

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