روسكوسموس تكشف الأماكن المحتملة لسقوط الصاروخ الصيني

كشف دميتري روغوزين رئيس الشركة الروسية الحكومية روسكوسموس الأماكن التي يمكن أن تسقط فيه أجزاء الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة.

واستناداً إلى الخريطة التي نشرها روغوزين في تلغرام: «يمكن افتراض أن أراضي روسيا غير مدرجة في قائمة مناطق السقوط المحتملة والمناطق المعرضة للخطر هي أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا وجنوب أوراسيا وجزء من أمريكا الشمالية».

وانطلق صاروخ «لونغ مارش 5 بى» من جزيرة هاينان الصينية في الـ 29 من الشهر الماضي حاملاً مركبة تيانخه التي تحتوي على ما سيصبح أماكن معيشة ثلاثة أفراد في محطة فضاء صينية دائمة وكان إطلاق المركبة أول مهمة من 11 أخرى مطلوبة لإكمال المحطة.

«سانا»