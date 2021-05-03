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العراق.. استهداف الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة «بلد» الجوية بالصواريخ

سقطت ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا على الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة «بلد» الجوية بمحافظة صلاح الدين وسط العراق اليوم.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقت مراسلة «سانا» في بغداد نسخة منه إن القوات الأمنية شرعت بعملية أمنية واسعة مسنودة بمعلومات استخبارية دقيقة للبحث عن العناصر التي أقدمت على إطلاق الصواريخ من منطقة الناي بقضاء الخالص حيث سقطت على قاعدة بلد الجوية دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتعرضت القاعدة لهجمات مماثلة خلال الفترة الماضية كان آخرها في الـ 18 من نيسان الماضي حيث أصيب شخصان بجروح جراء سقوط قذائف على منشآت تابعة لشركات أمريكية.

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