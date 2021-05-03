126 خرقاً يرتكبه العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن وارتكبت 126 خرقاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان لوكالة أنباء سبأ أن من بين خروقات قوى العدوان استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق ثماني طائرات تجسسية في أجواء الجاح والجبلية والتحيتا والدريهمي.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا 19 خرقاً بقصف مدفعي وقذائف وخروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

سانا