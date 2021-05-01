الهند: وفاة 12 مصاباً بكورونا بسبب نفاد الأوكسجين من مستشفى بنيودلهي

لقي 12 شخصاً حتفهم بينهم طبيب كانوا يتلقون العلاج من الإصابة بفيروس كورونا جراء نفاد الأوكسجين في مستشفى خاص بالعاصمة الهندية نيودلهي.

ونقلت وكالة شينخوا عن الدكتور إس.إل.جوبتا مدير مستشفى باترا قوله: إن “نفاد الأوكسجين في مستشفى باترا في نيولهي أدى إلى وفاة 12 مريضاً بينهم أحد أطبائها كانوا مصابين بفيروس كورونا ويخضعون للعلاج فيها”.

وكان مسؤولو المستشفى أبلغوا محكمة نيودلهي العليا أن 230 شخصاً بقوا دون أوكسجين لمدة 80 دقيقة.

ولقي 16 شخصاً من المصابين بفيروس كورونا وممرضتان مصرعهم في وقت سابق اليوم إثر حريق اندلع في مستشفى بولاية غوجارات غرب الهند.

وسجلت وزارة الصحة الهندية 401993 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهي أكبر زيادة يومية منذ بداية تفشي الوباء ما يشكل سابقة في العالم.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الهند أكثر من 19.16 مليوناً والوفيات 211853 حالة بعد تسجيل 3523 وفاة جديدة فيما بلغ عدد المتعافين من الوباء أكثر من 15.68 مليون مريض.