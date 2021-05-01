اليمن: العدوان السعودي تسبب بخسائر فادحة في قطاع العمل

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن اليوم أن العدوان السعودي والحصار المستمر على البلاد تسبب بخسائر فادحة في قطاع العمل وأوضاع مأساوية للعمال.

ونقل موقع المسيرة نت عن الاتحاد قوله بمناسبة يوم العمال العالمي إن عدد الشهداء من العمال اليمنيين جراء استهداف العدوان السعودي بلغ أكثر من 10900 شهيد فيما وصل عدد الجرحى إلى 19498 جريحاً.

وأوضح أن مئات الآلاف من العمال تم تسريحهم من أعمالهم نتيجة استهداف العدوان الممنهج لمختلف المنشآت الحيوية والمصانع وانقطاع الرواتب، لافتاً إلى أن نسبة البطالة في اليمن ارتفعت إلى 65 بالمئة فيما ازدادت نسبة الفقر إلى 80 بالمئة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية في اليمن.

سانا