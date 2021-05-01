اتفاق مبدئي بين قرغيزستان وطاجيكستان لتسوية الخلاف الحدودي

أعلنت قرغيزستان وطاجيكستان اليوم التوصل إلى اتفاق مبدئي لتسوية الخلاف الحدودي الذي اندلع بين الدولتين مؤخراً وأسفر عن اشتباكات مسلحة خلفت عشرات القتلى والجرحى.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن رئيس لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان كاميشيبيك تاشييف قوله للصحفيين بعد اختتام مباحثات بين وفدي البلدين الخاصين بترسيم الحدود: إن “المباحثات توجت بتبني بروتوكول مؤلف من أربعة بنود تشمل وقف إطلاق النار بالكامل وسحب الدولتين كل القوات إلى مواقع مرابطتها الدائمة”.

بدوره أكد رئيس مجلس الدولة للأمن القومي في طاجيكستان سايمومين ياتيموف أن الطرفين “توصلا إلى اتفاق على إعلان هدنة شاملة” ،مشدداً على “ضرورة منع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية عند الحدود في المستقبل”.

وكانت النائبة الأولى لوزير الصحة والتنمية الاجتماعية في قرغيزستان أليزا سولتونبيكوفا أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات الحدودية من الجانب القرغيزي إلى 33 قتيلاً و163 جريحاً فيما ذكرت وسائل إعلام طاجيكية أمس أن التصعيد الحدودي أسفر عن مقتل نحو 10 من مواطني البلاد وإصابة أكثر من 90 آخرين.