زاخاروفا: أفعال واشنطن تخالف ما تقوله

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ترحيب بلادها بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن حول تجنب التصعيد مع روسيا مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أفعال الإدارة الأميركية الحالية تخالف ما تقوله.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم: نحن بالطبع نرحب بالنوايا المعلنة لتجنب التصعيد والتعاون .. لكن للأسف نوايا الإدارة الأميركية الحالية تخالف الأفعال .. والخطاب التقليدي أمام المشرعين يؤكد أن واشنطن حتى الآن ليست مستعدة للتخلي عن الضغط الذي لا أمل منه والاتهامات التي لا أساس لها ضد موسكو بالقيام بأنشطة خبيثة.

وأضافت زاخاروفا أنه إذا كان الجانب الأميركي ينوي الحوار حقا فقد حان الوقت لتنحية خطاب المواجهة جانبا من خلال اتخاذ خطوات عملية لتصحيح الحالة غير الطبيعية التي أصبحت عليها العلاقات الثنائية في الوقت الحالي بسبب الولايات المتحدة.

وتشهد العلاقات الروسية الامريكية تأزما بسبب الاتهامات والمزاعم التى أطلقتها الولايات المتحدة تجاه روسيا والعقوبات الأحادية التي تفرضها ضدها بشكل مخالف للقانون الدولي.

وكان بايدن قال أمس في خطاب سنوي أمام الكونغرس أنه لا يسعى إلى تصعيد التوترات مع روسيا والصين.

«سانا»