بوتين يعرب عن أمله بالتغلب على جميع الصعوبات بشأن مشروع (التيار الشمالي 2)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عن أمله بالتغلب على الصعوبات المحيطة بمشروع خط أنابيب غاز (التيار الشمالي 2).

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن بوتين قوله خلال لقاء مع رجال أعمال فرنسيين عبر تقنية الفيديو كونفرانس أنه يجري تنفيذ مشروعات مشتركة معروفة في جميع أنحاء العالم مثل بناء مصانع انتاج الغاز الطبيعي المسال (يامال) و(اركتيك 2) ومد خط أنابيب (التيار الشمالي 2) مشيراً إلى وجود العديد من التكهنات السياسية حول هذا المشروع، مؤكداً أن هذا المشروع اقتصادي بحت ولا علاقة له بالوضع السياسي الحالي.

وأوضح بوتين أن الأحاديث حول المشروع مرتبطة بالدرجة الأولى بمحاولات المنافسة غير العادلة في السوق الأوروبية، معرباً عن أمله بالتغلب على كل الصعوبات المحيطة به.

يذكر أن مشروع (التيار الشمالي 2) يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا وتقوم شركة (نورد سترريم 2 أي جي) بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد وهو شركة (غازبروم) الروسية ويقوم الشركاء الأوروبيون الشركات (رويال داتش شيل) و(او ام في) و(انجي) و(يونيبر) و(ونترشيل) بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50 بالمئة.

ويلقى المشروع معارضة من الولايات المتحدة التي تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع (التيار الشمالي 2) في كانون الأول 2019 وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

“سانا”