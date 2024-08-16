بلباو يتعادل مع خيتافي في افتتاحية الليغا في إسبانيا

تشرين:

انتهت المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2024 -2025 بين أتلتيك بلباو، وضيفه خيتافي، بالتعادل 1-1، على ملعب سان ماميس.

سجّل لبلباو أويان سانكيت (27)، ولخيتافي النيجيري كريسانتوس أوتشي (64).

وكانت الأفضلية لختيافي في نصف الساعة الأول، لكنه فشل في ترجمتها أهدافاً، تحديداً عبر فرصتين بتسديدة أخطأت المرمى من كارليس بيريس (6)، لاعب ريال مدريد وروما الإيطالي وسلتا فيغو السابق، ومثلها لزميله أليكس سولا (16) لاقت المصير عينه.

وعلى عكس المجريات، افتتح سانكيت التسجيل (27) بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ركنها إلى يسار دافيد سوريا.

وكاد إيناكي ويليامس أن يضاعف النتيجة (45+8)، غير أن تسديدته جانبت القائم الأيمن لمرمى الضيوف.

واستمرت أفضلية خيتافي في الشوط الثاني، فسدّد البديل الدومينيكاني، بيتر فيديريكو، كرة من مسافة قريبة صدّها القائم الأيمن لمرمى أليكس باديا (48)، قبل أن يتصدّى الأخير بقدمه اليسرى لتسديدة البديل الآخر المنفرد كارلوس ألينيا لاعب برشلونة السابق (52).

وفي الدقيقة 64، نال خيتافي ما يستحق، بتسجيل هدف التعادل عبر رأسية أوتشي إثر ركلة ركنية.

وشهدت الدقيقة 72 دخول نجم «لا روخا» بطل كأس أوروبا الأخيرة، نيكو ويليامس، الذي ربطته الأخبار بالانتقال إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، وسط تصفيق حار من الجمهور الباسكي.

ومنح دخول ويليامس نشاطاً هجومياً واضحاً لأصحاب الأرض، وسرعان ما حاول منح فريقه التقدم، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها سوريا ببراعة (77)، قبل التصدي لتسديدة بيركيكي (90+3).