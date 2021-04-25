ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد إلى 217 قتيلاً ومصاباً

ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة العراقية بغداد إلى 97 قتيلاً و120 مصاباً.

وقال الدكتور عبد الحسين عطية من مديرية صحة بغداد في اتصال هاتفي مع مراسلة «سانا» في العاصمة العراقية: إن حصيلة ضحايا الحادث في تصاعد بسبب الجروح والحروق الخطيرة التي تعرض لها المصابون من جراء الحريق الذي نجم عن انفجار مستودع غاز الأوكسجين والذي يستخدم في معالجة صعوبة التنفس لدى المصابين بكورونا.

وأشار عطية إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت منذ الساعات الأولى لإطفاء الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، مبيناً أن فرق الإنقاذ تواصل عملها للكشف عن ضحايا آخرين.

واندلع حريق ضخم في وحدة للعناية المركزة المخصصة لعلاج مرضى كورونا في مستشفى ابن الخطيب وأسفر وفق حصيلة أولية غير رسمية عن 23 قتيلاً على الأقل وإنقاذ 90 شخصاً.

إلى ذلك، قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم وقف كل من وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن رئيس الوزراء أوعز بإكمال التحقيق خلال خمسة أيام وتقديم التقرير أمام مجلس الوزراء مع إمكانية الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة.

“سانا”