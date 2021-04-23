القبض على سارقي الكابلات الكهربائية في حلب

تمكن قسم شرطة باب الفرج في محافظة حلب من إلقاء القبض على المدعو (حسان. أ) أثناء قيامه بقطع أكبال كهربائية من ضمن مبنى سكني في حي المنشية بحلب، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة عدة كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة في الحديقة العامة وبوسطات كهربائية وأبنية سكنية في بعض أحياء مدينة حلب بالاشتراك مع المدعو (محمد مازن . ح) الذي تم القبض عليه واعترف بقيامه مع المقبوض عليه بحرق الكابلات الكهربائية بعد سرقتها لاستخراج مادة النحاس وبيعها في الأسواق وتقاسم ثمنها .

وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء أصولاً .