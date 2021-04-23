ليفربول: صلاح سيغيب عن أغلبية تحضيرات الموسم الجديد

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم غياب لاعبه المصري محمد صلاح عن أغلبية تحضيرات الفريق في الموسم الجديد.

وأوضح النادي في بيان على موقعه الرسمي أن صلاح سيغيب عن تحضيرات النادي بسبب ارتباطه بالمشاركة في أولمبياد طوكيو الذي يقام الصيف المقبل وذلك بعد ما أرسل مدرب المنتخب المصري برنامج الفريق في دورة الألعاب الأولمبية إلى نادي ليفربول في محاولة لضمان ضم محمد صلاح لتمثيل بلاده هذا الصيف.

وتقام بطولة أولمبياد طوكيو بين الـ 23 من تموز و الـ 8 من آب.

«سانا»