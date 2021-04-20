مان سيتي ينسحب رسمياً من دوري السوبر

أعلن نادي مانشستر سيتي مساء اليوم انسحابه من المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، بعد أن قامت جماهير النادي بالذهاب إلى ملعب الاتحاد وهاجمت إدارة النادي بسبب المشاركة في تأسيس بطولة قارية جديدة.

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي: يمكن لنادي مانشستر سيتي أن يؤكد أنه اتخذ إجراءات رسمية للانسحاب من المجموعة التي تضع الخطط لدوري السوبر الأوروبي.

وتشهد الكرة الأوروبية حالة من الانقسام، بعدما أعلن 12 نادياً من النخبة -في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا- عزمهم بدء بطولة جديدة مكونة من 20 فريقاً حيث يوجد 15 فريقاً ثابتاً إضافة إلى 5 فرق متغيرة كل موسم.