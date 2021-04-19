باتروشيف وسوليفان يناقشان التحضير لقمة روسية أميركية

بحث أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم مع مستشار الأمن القومي الأميركي جاكوب سوليفان في اتصال هاتفي التحضيرات لقمة روسية أميركية مرتقبة والتوجهات المحتملة في تطوير التعاون بين البلدين.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مجلس الأمن الروسي قوله في بيان: بمبادرة من الجانب الأميركي أجريت محادثة هاتفية بين باتروشيف وسوليفان لبحث الاستعدادات لاجتماع القمة وكذلك التوجهات المحتملة في تطوير التعاون الروسي الأميركي.

وأضاف البيان: إن الجانب الروسي أشار إلى عدم جواز التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية لروسيا وحلفائها وإلى عدم وجود أدلة على الاتهامات الموجهة لموسكو والتي على أساسها فرض البيت الأبيض حزمة عقوبات ضد روسيا، لافتاً إلى أنه على الرغم من الخطوات غير البناءة التي اتخذها الجانب الأميركي والتي تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية فقد تم التأكيد على الاستعداد لمواصلة الحوار لصالح تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن وضمان الأمن الدولي.

«سانا»