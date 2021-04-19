مصرع شخص وإجلاء أكثر من مئة ألف بإعصار اجتاح الفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم مصرع شخص واحد على الأقل وفقدان آخر اضافة إلى إجلاء أكثر من مئة ألف شخص كاجراء احترازي بسبب اعصار سوريغي الذي اجتاح الفلبين.

وقال مكتب الدفاع المدني في تصريح نقلته وكالة “اسوشيتد برس”: إن شخصاً في الـ 79 من عمره لقي مصرعه نتيجة سقوط شجرة عليه في بلدة سانت بيرنارد باقليم لياتي جنوب البلاد بينما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين في إقليم سامار شمال البلاد، وأنه تم اجلاء نحو 109 آلاف شخص إلى مراكز إيواء كاجراء احترازي في خمسة أقاليم شرق البلاد.

وتسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية المرافقة للإعصار بغمر 22 قرية على الأقل بالمياه كما تسببت بانقطاع الكهرباء في اربعة أقاليم إضافة إلى محاصرة أكثر من 3200 شخص و43 عبارة في الموانئ.