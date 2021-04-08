موسكو تهدد واشنطن برد مناسب في حال طرد دبلوماسييها

المصدر: " سبوتنيك

صرح النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي فلاديمير جباروف، اليوم الخميس، أن روسيا بإمكانها الرد بإجراءات مماثلة في حالة طرد دبلوماسييها من الولايات المتحدة ، ولن نتسامح إذا أقدمت أميركا على فعل ذلك. وقال جباروف، لوكالة “سبوتنيك”: في حالة طرد دبلوماسيينا، ستتلقى الولايات المتحدة الرد المناسب.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “بلومبيرغ”، نقلا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس إمكانية طرد دبلوماسيين روس وفرض عقوبات جديدة ردا على هجمات القراصنة والتدخل المزعوم في الانتخابات التي تتهم فيها الولايات المتحدة روسيا.

،.وأشار جباروف إلى أنه في مثل هذه الحالات، وفقا للمعايير الدولية، يتم تطبيق إجراءات مماثلة، مضيفا: إن واشنطن لم تعد تعرف ما هي الاحتياطيات التي يتعين استخدامها لضغط العقوبات على روسيا.

واختتم النائب الروسي، : إذا تحدثنا عن نظام “سويفت”، فإنه سيف ذو حدين بالنسبة لهم، لأن الخروج عنه سيؤدي إلى انهيار جميع أسواق النفط والغاز وسيبتعد الجميع ببطء عن الدولار، ويتخلصون منه .وأكد أن الاقتصاد العالمي قد تغير كثيرا مؤخرا، فالعملات الرقمية تحل محل العملات التقليدية.