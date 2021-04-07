العدوان السعودي يواصل خرق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

المصدر: وكالة" سبأ"

استمرت خروقات قوى العدوان السعودي لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، في حين شن طيران العدوان 27 غارة على ثلاث محافظات خلال الساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن قوى العدوان السعودي ارتكبت 147 خرقاً بينها 6 خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الجبلية ، وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي وكيلو16 و التحيتا والفازة والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان نفذت 19 خرقاً بقصف مدفعي و106 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة، لافتاً إلى أن طيران العدوان شن 12 غارة على مديريتي مدغل و صرواح بمحافظة مأرب وثلاث غارات على مديريتي جبل مراد و مجزر.

كما أوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية شدا بمحافظة صعدة، واستهدف بست غارات مديرية الظاهر بالمحافظة ذاتها؛ في حين شن الطيران أربع غارات على مديرية الحزم بمحافظة الجوف .