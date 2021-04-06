انتقادات حقوقية للسعودية إثر الحكم بالسجن على ناشط سعودي 20 عاماً

المصدر: قناة "العالم"

أثار الحكم الصادر بحق الناشط الإنساني السعودي عبد الرحمن السدحان، 20 عاماً، ومنعه من السفر 20 عاماً بعدها، انتقادات حقوقية واسعة.

وصدر الحكم عن المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، حسب ناشطين، بينهم عبد الله العودة، نجل الداعي الشهير المعتقل سلمان العودة.

ووصف العودة القرار بأنه خبر صاعق، موضحاً أن المحاكمة جرت على خلفية حساب في “تويتر” ساخر يزعمون أنه له، كما استنكر ناشطون ومنظمات حقوقية الحكم، الذي وصف بأنه قاس جداً.

واعتقل السدحان، وهو ناشط إغاثي، بعد تسريب جواسيس سعوديين في شركة “تويتر” بياناته للسلطات، إذ إنه كان يدير حساباً حقوقياً تحت اسم مستعار.