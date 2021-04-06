تدريبات بحرية مشتركة بين إيران وباكستان

المصدر: وكالة "ارنا"

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن أسطول البحرية الباكستانية، غادر ميناء بندر عباس لإجراء تمرين بحري مشترك في مياه الخليج العربي وبحر عمان.

وصرح المتحدث باسم هذه التدريبات المشتركة العميد البحري رضا شيباني: إن الغرض من هذه التدريبات تحسين القدرة القتالية وتبادل المعلومات والمعارف العسكرية بين البحريتين الإيرانية والباكستانية، مضيفاً: هذه التدريبات تهدف إلى إظهار القوة البحرية والتآزر وإقامة تعاون بناء وديناميكي من أجل خلق سلام وأمن دائمين في المنطقة.

وتابع: الوحدات البحرية التابعة للجيش الإيراني المكونة من مدمرة “البرز” وقاذفة صواريخ وطائرة هليكوبتر، إلى جانب وحدات قتالية عائمة بالإضافة إلى القطع البحرية الباكستانية تشارك في هذا التمرين البحري.

وأشار المتحدث باسم هذا التمرين البحري المشترك، إلى أهمية الوحدة والتناغم بين القوى البحرية في هذه المنطقة الإستراتيجية، مؤكداً أن تحقيق الأمن من دول المنطقة سيؤدي إلى نمو وتطور الأمن وازدهار التجارة العالمية في نهاية المطاف.

ورسا الأسطول الباكستاني، المكون من سفينتين حربيتين يوم السبت الماضي في المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني في ميناء “بندر عباس” بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والودية مع نظرائه الإيرانيين.