مقتل 4 عناصر من قوات حفظ السلام الأممية في مالي

قتل أربعة عناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي إثر هجوم مسلح ضد معسكرهم في أغلهوك شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بعثة الأمم المتحدة مينوسما قولها في بيان اليوم: إن قوات حفظ السلام صدت هجوماً معقداً شنه العديد من الإرهابيين المدججين بالسلاح، مشيرة إلى مقتل أربعة من عناصرها كحصيلة مؤقتة إضافة إلى سقوط جرحى.

كما أوضح مصدر من البعثة أن القتلى من وحدة تشادية منتشرة في المنطقة الواقعة على مسافة نحو 200 كيلومتر من الحدود الجزائرية.

وتعيش مالي منذ عام 2012 حالة من عدم الاستقرار بسبب جماعات مسلحة تابعة لتنظيمي القاعدة و”داعش” الإرهابيين والتي تنشط في منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.