الصحة العالمية: التطعيم ضد كورونا في أوروبا بطيء جداً

أعلن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن تطعيم السكان ضد فيروس كورونا في أوروبا بطيء جداً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مدير المكتب الأوروبي للمنظمة هانز كلوغ قوله إن توزيع اللقاحات ضد كوفيد19 في الدول الأوروبية بطيء جداً، مضيفاً أنه طالما ظلت تغطية اللقاحات منخفضة فنحن بحاجة إلى الحفاظ على فرض القيود والاجراءات الاحترازية لتقليل عدد الإصابات.

من جهتها قالت مديرة الطوارئ الإقليمية في المكتب دوريت نيتسان إن الوضع مقلق للغاية محذرة من مخاطر تفشي الوباء خلال فترة الأعياد القادمة.

ووفقاً لتقارير إعلامية فقد تلقى 4 بالمئة فقط من سكان أوروبا جرعتين من العقار المضاد لكورونا وحقنة واحدة 10 بالمئة فقط في وقت يتزايد فيه عدد الحالات المصابة في القارة.

“سانا”