بوتين: اللقاح الروسي فعّال ضد جميع سلالات كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (سبوتنيك V) فعال ضد جميع السلالات المتحورة من هذا الفيروس.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله اليوم خلال اجتماعه مع رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف: إنه “خلال الحديث في هذا الموضوع مع الخبراء فإن اللقاح الروسي يعد فعالاً ضد جميع تحورات الفيروس المعروفة حتى الآن” ،مشيراً إلى أن هذا اللقاح هو الأفضل بالمقارنة مع اللقاحات الأخرى فيما يتعلق بجميع الطفرات وقد تم إثبات ذلك بالنسبة للطفرة البريطانية وعدد كبير جداً من الطفرات الأخرى لافتاً إلى أن منظومة الاختبار التي تم إنتاجها في روسيا قادرة على ضمان تحديد جميع أنواع الطفرات تقريباً”.

يذكر أن لقاح (سبوتنيك V) الروسي يعد أول لقاح مسجل في العالم ضد كورونا وسبق أن أكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي المعنى بإنتاجه وتوزيعه أن الاختبارات أثبتت فعاليته بنسبة تتجاوز الـ 95 بالمئة.

“سانا”