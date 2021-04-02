الاتحاد الأوروبي: محادثات بفيينا بين قوى دولية وإيران

أعلن الاتحاد الأوروبي أن قوى دولية وإيران اتفقوا اليوم على إجراء محادثات في فيينا الأسبوع المقبل لمناقشة الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان صدر بعد اجتماع افتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (أربعة زائد واحد) قوله: إن المشاركين سيجتمعون الأسبوع المقبل في فيينا “ليحددوا بشكل واضح إجراءات رفع العقوبات وتطبيق الاتفاق النووي بما في ذلك عبر عقد اجتماعات لمجموعات الخبراء المعنية”.

وأضاف البيان: “إن الجهات المنسقة ستكثف اتصالات منفصلة في فيينا مع جميع المنضوين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة”.

وعقد الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي برئاسة مندوب الاتحاد الأوروبي أنريكى مورا وعلى مستوى المساعدين والمديرين السياسيين لوزارات الخارجية لدول إيران ومجموعة (أربعة زائد واحد) حيث قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي عنه: إن “المشاركين في المحادثات النووية قرروا الاجتماع مجدداً في فيينا” دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

“سانا”