الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف جرائمه ومخططاته الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الاحتلال ماض بتنفيذ مخططاته الاستيطانية الاستعمارية من خلال هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم والاستيلاء على أراضيهم وتهجيرهم وخاصة في القدس المحتلة، مشيرة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أكد أن قوات الاحتلال هدمت 26 منزلاً في الضفة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين ما أدى إلى تهجير 34 فلسطينياً من بينهم 15 طفلاً.

ودعت الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه جريمة هدم الاحتلال منازل الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.